Pedro non preoccupa, lo spagnolo di candida per il Bologna

Pedro non preoccupa. Lo spagnolo sta bene, dopo la botta ricevuta nell’amichevole contro il Valladolid

Allarme rientrato, nessuna preoccupazione per Pedro. Dopo il pestone rimediato nell’amichevole contro il Valladolid, attorno al giocatore c’è stato un alone di apprensione.

Come riporta Il Tempo, però, non dovrebbero essere necessari neppure gli accertamenti del caso: lo spagnolo si candida quindi per un posto nella gara di domenica tra Lazio e Bologna. In questa settimana di preparazione al match, sarà comunque valutato.