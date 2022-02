Pedro lo “spaccapartite”: la statistica quando lo spagnolo segna per primo

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Particolare e curiosa statistica riguardante Pedro e il suo vizio di segnare per primo. Ecco i numeri

Particolare e curiosa statistica in Serie A, che dice che chi segna per per primo vince due terzi delle partite. Tendenza confermata dai numeri, che hanno eletto gli “spaccapartite” ossia quei giocatori che segnano per primi sbloccando i match.

Al primo posto c’è Simeone con 6 gol, seguono Osimhen, Abraham e Vlahovic a 5, più dietro c’è Pedro con 4 reti (punite Fiorentina, Atalanta, Genoa e Venezia) insieme alla coppia bianconera Dybala-Morata, a Sanabria, a Caputo e a Gabbiadini. E la Lazio, nella classifica che riguarda le squadre che sono andate più in vantaggio, è a 11 volte con il Bologna.