Pedro carica i compagni: «Avanti così» FOTO

Il ritiro della Lazio ad Auronzo è appena iniziato e Pedro, ormai leader della squadra, carica così i compagni: il messaggio

Il rammarico di aver saltato gran parte del girone di ritorno, per Pedro, è una motivazione in più a fare bene in questo ritiro. Lo spagnolo si è rivelato una pedina essenziale per il gioco di Sarri e, da vero leader esperto, sta motivando anche i suoi compagni per ricominciare il campionato alla grande. Su Instagram, il messaggio è uno solo: «Avanti così».