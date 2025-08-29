Pedro pronto a reinventarsi: Sarri lo immagina in una nuova posizione nel cuore del gioco della Lazio

Pedro, possibile cambio di ruolo alla Lazio: Sarri lo prova in una nuova veste tattica. Tutti gli aggiornamenti

La Lazio riparte dopo la brutta caduta di Como e lo fa nel segno della riflessione tattica, ma senza abbandonare i principi base di gioco voluti da Maurizio Sarri. Il tecnico toscano, infatti, non rinuncia al suo amato 4-3-3, un modulo che rappresenta la sua filosofia calcistica ormai da anni. Nonostante qualche esperimento in passato con il 4-2-3-1 o il 4-3-1-2, l’identità della Lazio resta legata a quel sistema di gioco che richiede intensità, letture intelligenti e movimenti codificati.

Contro il Como, però, non è stato un problema di moduli o schemi. Come sottolineato più volte da Sarri nello spogliatoio di Formello, è mancato soprattutto l’atteggiamento mentale. La squadra è apparsa scarica, lenta nella costruzione e incapace di leggere i momenti chiave del match. Per questo, il tecnico sta cercando soluzioni interne per correggere la rotta, senza stravolgere il sistema.

Pedro, l’arma in più della Lazio

Tra le opzioni valutate in vista della sfida con il Verona, una delle più affascinanti riguarda l’inserimento di Pedro in una posizione inedita. Il fantasista spagnolo, classe ed esperienza al servizio della squadra, potrebbe essere schierato più centralmente, alle spalle di una punta — che sia Castellanos o Dia. Una variazione leggera nel modulo, ma significativa a livello interpretativo.

Pedro è uno dei giocatori più stimati da Sarri, che già lo aveva allenato ai tempi del Chelsea. Alla Lazio, ha dimostrato grande professionalità e duttilità, caratteristiche che lo rendono ideale per interpretare un ruolo più ibrido tra centrocampo e attacco. La sua capacità di muoversi tra le linee, saltare l’uomo e creare superiorità numerica può rivelarsi decisiva per sbloccare una manovra finora troppo prevedibile.

Lazio, identità da ritrovare con i leader in campo

La Lazio ha bisogno di recuperare personalità e lucidità. In questo senso, il rilancio di Pedro potrebbe dare nuovo slancio a un gruppo che, al netto delle difficoltà iniziali, ha le qualità per competere su più fronti. Il lavoro a Formello prosegue, Sarri non vuole rivoluzioni ma piccoli correttivi: dalla testa, prima ancora che dai piedi.

E se il cambiamento parte dai leader, allora Pedro può essere il primo a guidare la riscossa della Lazio.