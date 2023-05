Pedro Lazio, accordo sulla parola per il rinnovo al 2025 : ma rischia di saltare tutto. Sarri vorrebbe trattenere lo spagnolo

Come svelato dal Corriere dello Sport tra Lotito e Pedro a parole è stata trovata una base di accordo: contratto di due anni a 2 milioni più bonus, intesa valida fino al 2025 con la Lazio, quando lo spagnolo avrà quasi 38 anni (36 li compirà a luglio).

E’ un’offerta che Lotito ha fatto per consentire a Pedrito di guadagnare i soldi che perderebbe dalla Roma. Adesso sta a loro decidere se firmare o meno, se rimangiarsi la parola o confermarla. Da entrambe le parti sarebbero emerse delle perplessità. Non di Sarri che gli aveva chiesto la disponibilità a restare, aveva voluto sondarlo per capire se c’erano le possibilità per tenerlo. E’ un uomo-chiave per le strategie di mercato. Con la conferma di Pedro basterà rintracciare un esterno top per completare la batteria di attaccanti