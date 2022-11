Pedro in zona mista: «Ho parlato con Lotito del mio futuro. Vogliamo entrare in Champions»

Pedro ha parlato in zona mista dopo la sconfitta dell’Allianz contro la Juventus. Le parole dello spagnolo

Pedro ha parlato in zona mista dopo la sconfitta dell’Allianz Stadium contro la Juventus. Queste le sue parole.

MATCH – «Non penso che siamo in difficoltà. È vero che nel secondo tempo, dopo il secondo gol subito, era un’altra cosa, però abbiamo iniziato bene giocando la palla. La Juve fa gol come sempre in ripartenza. Abbiamo commesso quest’errore, loro segnano e questo cambia la partita. È una sconfitta dura, ma dobbiamo continuare a lavorare per andare avanti. Nei gol abbiamo sbagliato i passaggi perdendo palla e loro ne hanno approfittato. Hanno giocato meglio, parla il risultato».

IMMOBILE E ZACCAGNI – «Le assenze di Immobile e Zaccagni? Sono due giocatori fondamentali per noi, come se a un’altra squadra mancassero due importanti come loro. Oggi è stato un peccato non averli con noi».

OBIETTIVO – «Il nostro obiettivo è rimanere nelle prime quattro posizioni, sicuramente. Dobbiamo continuare a giocare con personalità come stavamo facendo. Fino ad adesso abbiamo fatto un bel lavoro. In questo periodo abbiamo fatto un passo in avanti in quanto a mentalità e continuità: siamo cresciuti rispetto allo scorso anno. Vediamo dove saremo a fine stagione».

FUTURO – «Se resterò qui? non lo so. Non mi piace dire adesso di sì e poi sarà no. Ho parlato con il presidente dicendogli che stiamo lavorando bene e non è il momento di parlarne. Sicuramente entro i prossimi tre mesi affronteremo il discorso».