Pedro a Prime: «Entrare nella storia della Lazio? C’è solo un modo»

Pedro, esterno della Lazio, ha parlato in vista della sfida di questa sera contro il Bayern Monaco: le sue dichiarazioni

Intervistato da Prime Video, Pedro, esterno della Lazio, ha dichiarato:

PAROLE – «Ho avuto la fortuna di giocare molto nella mia carriera. Questo è l’unico modo di entrare nella storia del calcio o di un club, per farlo entro in ogni partita come fosse una finale. Il gol più importante che ho mai fatto? Quello in finale di Champions League con il Barcellona, è stato pesante e importante per la mia carriera».