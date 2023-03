Pedro a Dazn: «Effetto derby? Non ci pensiamo, la nostra testa...»

Cancellieri, l’attaccante biancoceleste al termine del match analizza la sconfitta che complica la qualificazione

Dopo la vittoria contro il Napoli, la Lazio voleva una certezza questa sera contro l’Alkmaar che non è arrivata ai fini della qualificazione che ora si complica, ai microfoni di Dazn Pedro esterna la sua amarezza per la sconfitta

PAROLE – Fa male perchè abbiamo creato tante occasioni, abbiamo giocato bene ma abbiamo sbagliato due palloni e loro ne hanno approfittato. Volevamo ovviamente un’altra cosa, ma pensiamo alla partita che giocheremo in Olanda

Ogni partita è diversa, noi abbiamo sempre l’idea di giocare bene con fiducia e personalità. In quello la squadra è cresciuta, ma oggi abbiamo fatto tanto per ottenere un altro risultato.

Effetto derby? Non ci pensiamo, la nostra testa va di partita in partita. Ora abbiamo il Bologna, poi il ritorno con l’AZ: loro sono una bella squadra, con giocatori fisici, interessanti, tecnici. Sarà difficile in Oland