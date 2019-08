Pavlovic-Lazio, affare congelato: il difensore lunedì sarà di nuovo a Roma, i motivi

Pavlovic, la Lazio non è sicura: le visite mediche di ieri hanno riscontrato qualche problema fisico. Il difensore lunedì tornerà nuovamente a Roma: la situazione

C’è qualche intoppo sull’affare Pavlovic. L’accordo il Partizan Belgrado è stato già trovato da tempo, ieri il giocatore è stato a Roma per svolgere le visite mediche d’idoneità che – come riferito da ‘Il Messaggero’ – non sono state superate.

Affare in stand-by, in questo momento. La Lazio vuole cautelarsi ed ha fissato per la giornata di lunedì nuovi test fisici che il difensore classe 2001 dovrà svolgere in Paideia. La speranza è che, questa volta, tutto possa andare a buon fine. Negli accordi stipulati, Pavlovic dovrà finire questa stagione in Serbia per poi ritornare in biancoceleste a giugno 2020.