Pavlovic, anche la Roma si aggiunge all’elenco delle interessate: la situazione

Anche la Roma si mette in lista per Pavlovic: il ragazzo, vecchia conoscenza della Lazio, ha pià di un’estimatrice

La Roma piomba su Pavlovic? A lanciare l’indiscrezione è Tuttosport che, nell’edizione odierna. inserisce il club giallorosso nell’elenco delle estimatrici del giocatore.

Il ragazzo sta disputando il Mondiale in Qatar da protagonista, oltre che essersi confermato una risorsa importante per il suo club, il Salisburgo. La vecchia conoscenza della Lazio – con cui aveva trovato l’accordo nel 2019 – potrebbe quindi non aver chiuso del tutto i suoi rapporti con la Capitale.