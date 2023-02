Sousa a DAZN: «La Lazio palleggia molto bene, noi dobbiamo migliorare»

Paulo Sousa, tecnico della Salernitana, ha analizzato ai microfoni di DAZN la sconfitta rimediata contro la Lazio

Intervenuto a DAZN dopo Salernitana-Lazio, Paulo Sousa ha dichiarato:

«Con solo tre giorni di allenamento ci sono stati spezzoni della partita in cui siamo stati alti, unico modo che penso possa essere utile per vincere le partite. Al primo errore abbiamo preso gol. Dobbiamo migliorare nella gestione della palla, la strada è comunque giusta anche se arrendersi dopo il primo gol non mi è piaciuto. Ci dobbiamo salvare, dobbiamo migliorare qualcosa individualmente e collettivamente. Leader? Deve essere la squadra e i nostri tifosi, dobbiamo migliorare nel riscaldare i nostri tifosi. Abbiamo bisogno di positività e di una loro spinta. Poi l’atteggiamento di qualche giocatore durante la partita. I tifosi sono stati presenti, la squadra deve spingere. Abbiamo tanti giocatori nuovi ma questo non vuol dire che non sentano determinati valori, cioè dare tutto fino alla fine. Piatek? A livello posizionale devono migliorare tanto, non solo lui. A livello di tempi e di pressioni allo stesso modo. Devono avere più chiarezza in quello che devono fare. La Lazio è una squadra che palleggia molto bene, noi dobbiamo migliorare sulla velocità e sulla capacità di pressare. Dobbiamo avere un controllo diretto, non troveremo tante squadre come la Lazio ma sappiamo che la strada è questa. Pressare alti e saper anche difendere bassi. Serviranno allenamenti sia mentali che fisici. Le sfide difficili mi sono sempre piaciute, e questa lo è. Siamo tutti convinti di farcela e alla fine la vinceremo. Ma soprattutto mi ha convinto Iervolino, la visione che ha per questa società insieme al DS. Quando c’è chiarezza riusciamo sempre ad ottenere i risultati giusti».