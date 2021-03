Luis Alberto, siparietto con la moglie: «Non distrarmi mentre gioco...»

Nel corso dell’intervista di MTV Cribs a Luis Alberto, c’è spazio anche per sua moglie Patricia Venegas. Le sue dichiarazioni

Un’intervista molto particolare, che mostra da vicino il lato più spensierato di Luis Alberto: la passione per i videogame. Così MTV Cribs ci porta all’interno della casa dello spagnolo, nello specifico nella stanza dedicata ai videogiochi, autentica ossessione per il Mago.

C’è spazio anche per sua moglie Patricia Venegas, che illustra il modo in cui ha decorato la stanza: «Quando non riesco a trovarlo, so già che è qui a giocare alla Playstation. Pensavo fosse originale la sua sala hobby con foto che ritraggono la sua carriera calcistica. C’è una foto per ogni club in cui ha giocato. La mia preferita è quella con la maglia della Lazio, mentre esulta con le braccia al cielo. Rappresenta la sua felicità, mi emoziona e mi trasmette tantissimo».

Va poi in scena un simpatico siparietto tra marito e moglie, mentre lo spagnolo è concentrato durante un match di Fifa21. Alla domanda di Patricia su come stesse andando la partita ecco la risposta dello spagnolo: «Vinco 1-0, ma non distrarmi eh…».