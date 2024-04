Patric a Dazn: «E’ una vittoria importante ma per essere felici deve succedere questo»

Patric, il giocatore spagnolo commenta a caldo il match vinto contro il Genoa che consegna tre punti fondamentali alla squadra di Tudor

Intervenuto alla fine della partita vinta dalla Lazio con il Genoa ai microfoni di Dazn, Patric analizza cosi il match rilasciando a caldo queste parole

PAROLE – Se siamo felici? Felicità è un parolone, quella di oggi è una vittoria importante ma ancora abbiamo cinque partite. Saremo felici solo se siamo dove vorremo essere al termine della stagione. Felici della vittoria sì ma concentrati per ogni secondo di queste ultime partite

Oggi siamo stati bravi anche se in alcune occasioni io e Gila potevamo gestirla meglio. Per noi oggi erano tre punti fondamentali. Va bene andare uomo contro uomo ma dall’altra parte dobbiamo chiudere. Siamo stati bravi perché alla fine non abbiamo subito gol e questo è importante, la solidità è alla base di tutto