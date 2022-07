Pasqui: «Stop della Serie A? Situazione anomala, valuteremo»

Mattia Pasqui, collaboratore tecnico di Sarri, ha detto la sua sullo stop del campionato per il Mondiale in Qatar: le sue parole

Intervistato da Lazio Style Radio, Mattia Pasqui ha parlato così dello stop al campionato di fine novembre:

«Per lo stop del campionato se ne occupano i preparatori, noi ce ne occupiamo in modo diverso prendendo i dati di ogni seduta. Situazione anomala, noi cercheremo di avere più informazioni possibili per capire come muoverci».

