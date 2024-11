Pasquale Marino: «Ecco cosa penso delle sorprese del Campionato come Lazio e Fiorentina»

Le parole di Pasquale Marino, in esclusiva a InterNews24, sulle big di campionato e sulle sorprese di questa stagione

Pasquale Marino in esclusiva a InterNews24. Il noto tecnico marsalese che ha allenato per molti anni in Serie A, ha parlato delle squadre del nostro campionato e delle sorprese di questa stagione come la Lazio.

Lotta scudetto che, come detto, sta coinvolgendo tante squadre. Si aspetta che le sorprese Lazio e Fiorentina possano continuare questo cammino anche per i prossimi mesi?

«Sì, credo di sì ma vedrei anche l’Atalanta nelle prime posizioni. Questa squadra non finisce mai di stupire. Alla fine se lo giocheranno queste squadre che abbiamo citato però secondo me l’Inter ha ancora qualcosa in più rispetto a tutte le avversarie».

