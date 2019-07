Parolo: «Siamo un bel gruppo. Iniziamo questa stagione biancoceleste con i nostri tifosi»

Le dichiarazioni di Marco Parolo al termine del match tra Lazio e Triestina

Terza uscita stagionale per la Lazio di Simone Inzaghi che sul campo dello Zandegiacomo questo pomeriggio ha incontrato la Triestina. 5-2 il risultato finale: Immobile, Milinkovic, Correa e doppietta di Caicedo i marcatori. Al termine del match le dichiarazioni di Marco Parolo ai microfoni di Lazio Style Radio: «Abbiamo fatto bene sia nel primo che nel secondo tempo. Hanno fatto gol gli attaccanti. Si conclude la prima settimana di ritiro sono molto contento, il livello si è alzato ancora un po’. C’è più stimolo e questo deve essere la spinta che per tutta la stagione ci fa andare avanti. La vittoria della Coppa Italia ci ha dato una consapevolezza di essere un bel gruppo e che quando vogliamo ci portiamo a casa l’obiettivo. Questa mentalità dobbiamo portarla in tutte le partite. Con questa mentalità ci toglieremo tante soddisfazioni».

«Questa è una delle prime settimane di ritiro e l’abbiamo affrontato con lo spirito giusto. Siamo un gruppo forte speriamo che tutti rimangano, ci stiamo divertendo. I nostri tifosi sono stati fantastici si meritano questi incontri, ci impegneremo al massimo. La gente ci stimola non vogliamo essere scontrosi siamo sempre a disposizione. Partiamo insieme a loro per iniziare una nuova stagione biancoceleste».