Sarri su Luis Alberto: «Ci deve dare delle spiegazioni»

Nel Sarri Day a Formello è stato inevitabile parlare anche del caso Luis Alberto: le parole del neo tecnico biancoceleste

Oggi è stato il giorno della conferenza stampa di presentazione di Maurizio Sarri. Il tecnico non ha potuto non toccare l’argomento Luis Alberto. Le sue sono parole molto chiare:

«Non ha risposto ad una convocazione, è un problema dal punto di vista societario. Dal punto di vista morale, deve parlare con me e coi compagni: se ci convince, sarà tutto a posto, se no dovrà chiederci scusa. Il gruppo squadra gestirà i rapporti. Potrebbe dirci anche cose con cui siamo d’accordo, la pena di morte non c’è nei miei gruppi. Ho litigato a morte con tanti giocatori che ho rimesso dentro»»