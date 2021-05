Mihajlovic: «Futuro? Ho un contratto di due anni, ma...»

Sinisa Mihajlovic, dopo la sconfitta del Bologna contro la Juventus, ha parlato del suo futuro: ecco che cosa ha detto

Dopo la pesante sconfitta contro la Juventus, che ha chiuso questo campionato, Sinisa Mihajlovic ha parlato del suo futuro. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Dazn:

«Nel calcio e nella vita non si sa mai, magari mi mandano via dopo aver preso quattro gol o vado via. Il futuro è futuro, se lo dico adesso è presente. Viviamo alla giornata, non dipende solo da me. Ho un contratto di due anni».