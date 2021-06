Immobile: «Scambierei i gol fatti finora per vincere gli Europei»

Ciro Immobile ha raccontato il suo sogno di vincere questi Europei e il sacrificio che sarebbe disposto a fare

Oggi in quel di Coverciano è stato il giorno di Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio e della Nazionale ha parlato in conferenza, raccontando anche il suo sogno di vincere questi Europei. Queste le sue parole:

«A me piacerebbe vincere. Toglierei i due gol fatti per portare a casa la Coppa, è la verità. Con l’Austria ci ho provato in ogni modo, tra sfortuna ed errori miei non ho fatto gol. Però alla fine della partita abbiamo fatto una bella festa. Non era facile, ci sono le più forti del ranking UEFA, ci sono squadre che giocano nei grandi campionati. Con l’Austria è stata dura: per quanto riguarda i record, vorrei raggiungerli ma preferisco vincere».