Adani: «La Lazio ha dimostrato di essere una cosa sola. E su Milinkovic...»

Lele Adani ha analizzato il momento della Lazio, soffermandosi sulla corsa Champions e sulle prestazioni di Milinkovic

Lele Adani, durante la Bobo Tv, in onda sul canale Twitch di Christian Vieri, ha analizzato la stagione della Lazio e gli obiettivi della squadra biancoceleste.

UNIONE – «La Lazio, pur non essendo brillante come lo scorso anno, ha dimostrato di essere una cosa sola: società, allenatore e giocatori. Simone Inzaghi ha il controllo su tutto. Lo dimostra Marusic inventato difensore a tre».

MILINKOVIC – «Immobile è in calo, ma Milinkovic ora sta trascinando la squadra. Il serbo è davvero cresciuto tanto ed è un centrocampista completo. Sa mettere in campo tecnica, centimetri e poi fa gol assist».

OBIETTIVI – «Secondo me questa Lazio è una realtà e non è lì per caso. Se arrivasse sesta un fallimento? Va detto che è inferiore a livello di rosa rispetto alle concorrenti. Se mancano tre titolari va in difficoltà. Quindi non sarebbe un fallimento».