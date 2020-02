Parma Lazio, le probabili formazioni: Parolo e Luis Alberto a centrocampo, chance Jony

Parma Lazio, le probabili formazioni della squadra i D’Aversa e di Inzaghi in vista del match di domenica

Gara con il Verona già archiviata e ora testa solo alla sfida di Parma, gara importantissima per i biancocelesti. Mister Inzaghi dovrà fare a meno di due pilastri: Radu e Milinkovic, entrambi squalificati. Per quanto riguarda la difesa è possibile che Acerbi venga spostato sulla sinistra ma anche che rimanga a fare il centrale con Luiz Felipe e Bastos. La caviglia sinistra sta dando dei problemi a Lulic che potrebbe rimanere a Roma: chance per Jony di coprire dal primo minuto la fascia sinistra. Luis Alberto guiderà invece il centrocampo insieme a Leiva e Parolo. Davanti ancora out Correa ci sarà la coppia Immobile-Caicedo.

Per quanto riguarda il Parma invece ci sono buone notizie: Cornelius e Kulusevski sono tornati a disposizione per mister D’Aversa. Recuperati anche Gagliolo e Scozzarella. Problemi in attacco dove uno tra Caprari e Sprocati farà la prima punta.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-3-3): Colombi; Darmian, Iacoponi, Alves, Pezzella; Kucka, Hernani, Brugman; Siligardi, Caprari, Kurtic. A disp.: Radu, Corvi, Dermaku, Regini, Laurini, Grassi, Barillà, Sprocati. All.: Roberto D’Aversa.

INDISPONIBILI: Cornelius, Gagliolo, Gervinho, Inglese, Kulusevski, Scozzarella, Sepe

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: Darmian, Hernani

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Vavro, Patric, Silva, Marusic, D. Anderson, Minala, Lukaku, Jony, A. Anderson, Adekanye. All.: Simone Inzaghi.

INDISPONIBILI: in dubbio Cataldi e Correa

SQUALIFICATI: Milinkovic, Radu

DIFFIDATI: Acerbi, Cataldi, Immobile, Luiz Felipe

ARBITRO: Di Bello (sez. di Brindisi)

ASSISTENTI: Liberti e Prenna

IV UOMO: Minelli

VAR: Banti

AVAR: Valeriani