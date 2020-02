Parma Lazio, domani ci sarà la conferenza stampa di Inzaghi

Parma Lazio, in programma domani alle 14:45 la conferenza stampa di Simone Inzaghi per presentare il match del Tardini

Mancano meno di due giorni al match fra Parma e Lazio ed entrambe le squadre si stanno preparando al meglio per ottenere i tre punti. Terzo appuntamento della settimana per i biancocelesti che dovranno fare a meno di Radu e Milinkovic per squalifica e di un Lulic dolorante alla caviglia sinistra. Nel pomeriggio di domani, alle 14:45, avrà luogo la conferenza stampa di Simone Inzaghi per presentare il match contro la squadra di D’Aversa.