Paparelli, il bel gesto dei tifosi della Lazio in ricordo del tifoso scomparso – FOTO

Paparelli, i tifosi biancocelesti in ricordo e in segno di rispetto nei confronti del sostenitore capitolino compiono un gesto molto toccante

Nonostante siano passati 44 anni da quel tragico derby contro la Roma, il ricordo di Vincenzo Paparelli è ancora nella mente e nei cuori dei tifosi della Lazio, ma non purtroppo nei vandali e maleducati. I tifosi della Lazio per mostrare la vicinanza alla famiglia, hanno deciso di loro spontanea volontà di cancellare le scritte orribili dei vandali in giro per la capitale come dimostra la seguente foto