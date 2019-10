Paparelli, il figlio Gabriele: «Che nessuno debba vivere un dramma simile!»

Gabriele Paparelli ha pubblicato un bel messaggio sui social, a qualche ora dalla messa in onda del documentario di Sky

Come anticipato, poco prima dell’inizio di Celtic-Lazio, su Sky è andato in onda il documentario di Matteo Marani in ricordo di Vincenzo Paparelli, il tifoso della Lazio che perse la vita il 28 ottobre di quaranta anni fa. Il figlio Gabriele ha ringraziato pubblicamente tutti coloro che, con dei messaggi, gli hanno dato sostegno. Di seguito, le sue parole sul proprio profilo Facebook: «Messaggi da Torino, Milano, Palermo, Napoli. Tutti i tifosi italiani hanno pianto per Vincenzo. Grazie di cuore perché non accada mai più, perché la violenza con lo sport non c’entra niente, perché nessuno debba rivivere un dramma simile. Torniamo a vivere il calcio con l’innocenza di un bambino, stupiamoci ogni domenica come fosse la prima. Grazie ancora a tutti!».