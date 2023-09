Scaroni a DAZN: «Clima positivo, sui tanti cambiamenti dico questo»

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato nell’immediato pre-partita della sfida di questo pomeriggio contro la Lazio

Paolo Scaroni a DAZN prima di Milan Lazio.

INIZIO DI STAGIONE – «C’è un clima che mi piace, il classico clima del Milan, di coesione. I nuovi si sono trovati bene, sono contento di quanto visto fino ad ora».

BILANCIO IN POSITIVO – «Ci tengo molto, non solo avremo un risultato positivo ma è un risultato ordinario. Abbiamo tenuto sotto controllo i costi e abbiamo un risultato in nero dopo tanti anni».

NUOVO STADIO – «Abbiamo presentato una domanda di variante al comune di San Donato. La prudenza non è mai troppa, c’è ancora una porta aperta su San Siro ma noi stiamo andando a tutta velocità su San Donato».

MIGLIORARE I RISULTATI DEGLI ANNI SCORSI – «I cambiamenti sono sempre positivi alla fine, abbiamo nuove forze, persone nuove, giocatori nuovi. Non dimentichiamo le cose buone fatte da chi ci ha lasciato, questo Scudetto. Gli siamo sempre grati ma il cambiamento è positivo».