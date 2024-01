De Paola sta con Sarri: «Sulla Supercoppa Italiana ha ragione. Vi dico perchè»

Paolo De Paola ha commentato l’organizzazione della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita dando ragione a Sarri

Ospite a TMW Radio, Paolo De Paola ha dato ragione a Sarri, tecnico della Lazio, sull’organizzazione della Supercoppa Italiana:

PAROLE – «A volte mi spiace dare ragione a Sarri perché spesso sbaglia, ma su questo tema sono in totale accordo con le sue parole. È chiaro che i soldi siano lì, ma questa partita è stata sballottata perché le squadre che si dovrebbero affrontare nella finalissima non entusiasmano il popolo internazionale e per questo viene fatta la Supercoppa a quattro squadre. E allora vale la pena fare questi trasferimenti e modificare così tanto il calendario, con viaggi e cambio di temperature, per non ottenere un ritorno mediatico? Non ne vale la pena, è una formula e una scelta sbagliata e sposo in pieno le parole di chi critica questa formula».