Panchina Lazio, anche due ipotesi italiane per il post Inzaghi: le ultime

Panchina Lazio, anche ipotesi italiane per il post Inzaghi. Ecco i nomi che potrebbero interessare a Lotito

L’addio di Simone Inzaghi alla Lazio apre al toto allenatore. I nomi in lizza sono vari e i più accreditati e ben voluti dai tifosi sono certamente quelli di Mihajlovic e Sarri. Piace anche Mazzarri. Non mancano poi profili di giovani italiani, come rivela Il Messaggero. Per la panchina, infatti, si fanno avanti anche i nomi degli outsider Italiano e Gotti.

Lotito valuterà ogni profilo e sceglierà quello più adatto al club biancoceleste.