Palmeri: «La Lazio ha una difesa da Lega Pro. Imbarazzante»

Tancredi Palmeri, giornalista, ha analizzato con toni molto duri la prestazione di ieri sera della Lazio contro il Milan. Le sue dichiarazioni a TMW.

LAZIO – «Imbarazzante, non mi spiego la prestazione biancoceleste. Paradossalmente doveva essere la Lazio più motivata. Ci può stare perdere a San Siro contro il Milan, ma non così. Sembrava quasi che alla squadra di Sarri non fregasse nulla della Coppa Italia. Difesa inguardabile, forse al livello della Lega Pro. In Serie B non difendono così: ci mettono almeno voglia».