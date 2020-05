Roma, guai per Pallotta: i piccoli investitori gli fanno causa

Roma, ancora problemi per James Pallotta: un gruppo di investitori ha fatto partire un’azione legale nei suoi confronti

Non c’è un attimo di tregua per James Pallotta. Un gruppo di investitori che fanno parte parte di AS Roma SPV LCC (società che detiene il controllo indiretto di AS ROMA S.p.A.), tramite la sua controllata NEEP ROMA HOLDING S.p.A ha deciso di far partire un’azione legale proprio contro il patron giallorosso.

Come riporta il Corriere dello Sport la causa dell’azione legale deriverebbe dalla volontà di Pallotta di estrometterli dalla cessione del club non pensando quindi agli interessi dei piccoli investitori.