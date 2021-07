Paideia, terzo giorno di visite mediche: presenti Adamonis e Jony

Terzo giorno di visite mediche per la Lazio. Jony ed Adamonis in Paideia per la prima parte dei controlli

Continua l’avvicinamento della Lazio al ritiro di Auronzo di Cadore. Terzo giorno di visite mediche in Paideia per i giocatori rimanenti: in Paideia sono previsti Jony ed Adamonis. In clinica si svolgerà solo una parte delle visite mediche, l’iter si concluderà poi tra Formello e l’Isokinetic.

La Lazio intanto attende di conoscere Sarri che, tra poche ore, si presenterà in conferenza stampa.