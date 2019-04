PAIDEIA – Lazio, nuovi controlli per Valon Berisha

Questo pomeriggio Valon Berisha si è recato in Paideia per alcuni accertamenti medici in vista del ritorno in squadra

Testa a Sassuolo. A poche ore dal match contro la Spal, la squadra si è ritrovata oggi a Formello per la consueta seduta d’allenamento. Inzaghi ha potuto lavorare con un gruppo quasi al completo: uniche eccezioni Radu, che deve ancora risolvere completamente il problema alla caviglia, e Valon Berisha, non ancora rientrato in gruppo dopo l’infortunio. Proprio il kosovaro si è recato questo pomeriggio in Paideia per effettuare alcuni accertamenti. Nuovo problema o ritorno in campo vicino?