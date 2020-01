PAIDEIA Lazio, Marino in clinica per le visite mediche

Il nuovo rinforzo per la Lazio di Menichini è Andrea Marino. Il centrocampista, questa mattina, si è sottoposto alle visite mediche

Un rinforzo per la Primavera di Menichini. È Andrea Marino, centrocampista classe 2001 che – dopo sei mesi di prestito al Rieti – è passato tra le fila della Salernitana, prima di arrivare alla Lazio. Il comunicato che ha testimoniato l’ufficialità dell’operazione è di qualche giorno fa, oggi il ragazzo è arrivato in Paideia per svolgere le visite mediche del caso.

Il ragazzo potrà essere impiegato nella partita del Fersini contro il Sassuolo.