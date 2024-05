Pagelle Monza-Lazio: Mandas evita il tracollo, riecco Immobile. Ma la difesa… – VOTI

Pagelle Monza-Lazio: i voti ai protagonisti del match valido per la 35esima giornata della Serie A 2023/24

I top e flop e i voti ai protagonisti di Monza Lazio, match valido per la 35esima giornata di Serie A.

MANDAS 6.5: non può nulla sui gol di Djuric. Poteva poco, e invece ha fatto tanto, sui tentativi precedenti, quando in più occasioni è volato da un palo

all’altro per salvare la Lazio.

PATRIC 4.5: troppo distratto, il Monza da quella parte potrebbe fare anche più male ma grazia la Lazio.

ROMAGNOLI 5: in difficoltà anche lui, balla dietro come il resto del reparto quando il Monza viene avanti.

HYSAJ 4.5: dalla sua parte il Monza infila più volte la Lazio come un coltello nel burro. Dorme sull’azione dell’1-1 e i brianzoli ringraziano. Mandas poi lo salva

In un altro paio di occasioni

MARUSIC 5.5: meno lucido del solito, ha però il merito di mettere in mezzo il pallone che porta all’1-0 di Immobile.

GUENDOUZI 6.5: corre e si sbatte per due come al solito, anche quando Tudor lo avanza nel finale. Di Gregorio gli nega la gioia del gol.

KAMADA 6.5: ennesimo passo avanti del giapponese, solo la traversa gli nega la gioia del gol. Illumina il gioco della squadra, esce solo perché quel

Giallo poteva essere pesante. (65’ VECINO 7: bravo e caparbio sull’azione del provvisorio 2-1, solo lui segue quel passaggio e con furbizia batte Di Gregorio).

ZACCAGNI 5: gara che dura mezz’ora per il troppo nervosismo. Eppure fin lì non aveva fatto neanche troppo male, ma costringe Tudor a spendere il cambio. (32’ CASALE 4.5: anche lui entra e si prende un giallo. Partecipe sul gol del 2-2, dove è evidente il suo errore sul gol di Djuric).

FELIPE ANDERSON 5: qualche guizzo qua e là, ma si spegne troppo facilmente. Il problema, poi, è che non si riaccende. (82’ PEDRO SV)

LUIS ALBERTO 5.5: prova anche lui a costruire gioco, gli manca sempre l’ultimo passaggio per la troppa imprecisione. (65’ CATALDI 5: entra in confusione, il Monza prende coraggio dopo il cambio di Tudor).

IMMOBILE 6.5: un gol da vero opportunista che stappa la gara e lo riporta alla pace con i tifosi. Si sbatte tanto, ma perde anche troppi duelli con gli avversari. (65’ CASTELLANOS 5.5: ingresso che non svolta la partita).

TUDOR 5: la sua Lazio parte anche bene, solito gioco aggressivo. Poi si notano tutte le pecche di una difesa non ancora perfetta e i cambi, a dir la verità, non convincono in pieno