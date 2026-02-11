News
Pagelle Bologna Lazio: Gila ancora insufficiente. Si riscattano Dele e Noslin. Provedel decisivo, tiratori glaciali
Pagelle Bologna Lazio – Voti e commento alle prestazioni dei calciatori biancocelesti scesi in campo oggi allo Stadio Renato Dall’Ara
Allo Stadio Renato dall’Ara è andato in scena il quarto di finale di Coppa Italia tra Bologna e Lazio vinto dalla squadra di Maurizio Sarri che passa in semifinale dove troverà l’Atalanta.
Questi i voti e il commento alle prestazioni dei calciatori biancocelesti:
PROVEDEL 7,5 – Forse poteva uscire sul gol dell’1-0. Nella lotteria dei rigori mette in discesa la situazione parando a Ferguson.
MARUSIC 7 – Bravo a pescare Dele Bashiru in occasione del gol del pareggio. Glaciale dal dischetto il capitano di giornata. Mezzo voto in più per il rigore.
GILA 5 – Esordisce con un giallo ingenuo e anche severo (visto il seguente metro di giudizio). Sbaglia qualche passaggio in uscita e soprattutto marca male Castro sull’1-0.
ROMAGNOLI – Ha fatto di meglio, ma la sua prestazione è tutto sommato sufficiente.
PELLEGRINI 5,5 – Specialmente nella ripresa soffre Orsolini ma anche Zortea, necessario sostituirlo. L’impegno è sempre encomiabile. Dall’80’ NUNO TAVARES 6,5 – Per un calcio di rigore praticamente perfetto.
TAYLOR 7 – Meno appariscente di Torino, ma offre una prestazione sufficiente. Bravo a liberare Cataldi per un tiro insidioso. Con l’uscita di Rovella è il primo per km percorsi. Segna un rigore che vale la semifinale, mezzo voto in più anche per lui.
ROVELLA 6 – 60 minuti in campo, come non gli accadeva da tempo, una prova tutto sommato buona. Dal 61′ CATALDI – Al 78′ dalla distanza con un tiro raso terra sfiora il palo.
DELE BASHIRU 7 – Meglio in campo aperto che negli spazi stretti, bravo a scattare e a servire Noslin per il pareggio.
ISAKSEN 5,5 – Lezioso nel gestire il pallone che porta al corner del vantaggio bolognese. Prova qualche spunto personale sulla destra senza mai creare reali pericoli alla difesa avversaria, salvo un tiro cross nel primo tempo. Dall’80 CANCELLIERI 6 – Bravo a conquistare qualche palla preziosa.
MALDINI 6,5 – Sua la prima grande occasione dove trova un ottimo Skorupski. Un paio di interessanti spunti individuali. Il ruolo da falso 9 sembra sempre più il suo. Dal 61′ DIA 6,5 – Ingresso in campo tutt’altro che indimenticabile. Dagli 11 metri, come col Bodo, lui non sbaglia. Come per gli altri tiratori 6,5.
PEDRO 6 – Crea la prima grande occasione servendo perfettamente Maldini su calcio di punizione. Costretto al cambio per un brutto infortunio, esce praticamente in lacrime, sperando non sia nulla di troppo grave. Dal 44′ NOSLIN 7 – Al posto al giusto al momento giusto per segnare il gol dell’1-1. Buon secondo tempo per l’olandese.
SARRI 6,5 – Una Lazio non bella ma che sfrutta i punti deboli del Bologna. Potrebbe trovarsi in 10vs11 ma Chiffi e la Sala Var graziano Ferguson. Conquista la semifinale come nel 2023/24.
