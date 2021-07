Orsolini Lazio, il Bologna può abbassare le pretese: la situazione

Il nome di Ricccardo Orsolini resta in orbita Lazio. E il Bologna potrebbe abbassare le sue pretese: le ultime

La Lazio è alla ricerca di esterni offensivi da consegnare a Sarri per il 4-3-3. Il più vicino sembra essere Felipe Anderson, ma un nome caldo è senza alcun dubbio quello di Riccardo Orsolini.

Come raccontato da Il Corriere di Bologna, la richieste del Bologna sarebbe di 15 milioni di euro. Le pretese dei felsinei potrebbero però anche abbassarsi, in quanto una cessione sarebbe fondamentale per sbloccare anche il mercato in entrata. L’esterno dei rossoblu potrebbe dunque diventare un’occasione, soprattutto nel caso in cui le altre piste dovessero complicarsi.