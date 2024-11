Orsi non ha dubbi: «La Lazio non prenderà nessuno a Gennaio specialmente a centrocampo, ecco perchè»

Orsi, l’ex calciatore analizza la situazione della Lazio rilasciando alcune considerazioni soffermandosi sul calciomercato

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Orsi ha espresso il suo parere sulla Lazio rilasciando queste considerazioni in particolare sul calciomercato

PAROLE – Secondo me la Lazio non prenderà nessuno per il centrocampo a gennaio perché se poi non si incastra bene con alcune situazioni rischia di diventare un problema più che una soluzione