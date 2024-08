Orsi: «Lazio? Risultati da prendere con le pinze. Ecco come può migliorare la squadra di Baroni». Le parole dell’ex portiere

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Fernando Orsi ha parlato della situazione in casa Lazio dopo la sconfitta contro l’Udinese. Queste le sue parole:

PAROLE – «La sconfitta contro l’Udinese non mi allarma come non mi aveva entusiasmato la vittoria contro il Venezia. Siamo all’inizio e dobbiamo prendere con le pinze i risultati, ma dei segnali ci sono stati e non sono tutti positivi. Manca qualità a centrocampo ed è evidente, non so se potrà arrivare dal mercato o dal lavoro di Baroni, ma c’è bisogno di migliorare e lo si può fare soltanto lavorando con il mister. Alcuni giocatori a centrocampo non possono ricoprire i ruoli di cui avrebbe davvero bisogno questa Lazio, gli attaccanti si impegnano, ma i palloni non arrivano».