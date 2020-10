Orsi: «Kumbulla trattato il primo giorno, l’ultimo preso Hoedt: cos’è successo?»

Fernando Orsi ha parlato a RadioRadio di calciomercato.

«Stiamo parlando di una squadra forte da cui ci si aspettava qualcosa di forte, di importante. Quando Kumbulla viene trattato dalla Lazio a inizio mercato, e poi la Lazio va a prendere Hoedt l’ultimo giorno di mercato, in quei due mesi cosa ha fatto la Lazio? Avranno fatto dei ragionamenti da cui noi siamo lontani, sembra sempre che vogliamo parlare male della Lazio. Se parliamo giudicando è perché sappiamo che la Lazio può competere per traguardi altissimi. Ci aspettavamo di più, se la situazione la vediamo noi come fa a non vederla la Lazio?»