Orsi: «Juve, avanti con Allegri. Uno come Vlahovic…». Le dichiarazioni dell’ex portiere

Fernando Orsi, ex Lazio e attuale commentatore tecnico per Sky Sport, è intervenuto in esclusiva a Juventusnews24.com. Ecco le sue dichiarazioni:

A prescindere da come finirà la questione Arabia Saudita, condivide la decisione della Juventus di confermare Allegri in panchina?

«La Juventus ha sempre parlato di un progetto con Allegri, di quattro anni. Sono passati due anni, è vero che i risultati non sono arrivati, però bisogna anche dire che ha avuto tante difficoltà soprattutto quest’anno con parecchi infortuni. Quindi penso che il progetto Juventus possa andare avanti, a prescindere dall’Arabia Saudita, con Allegri».

I tifosi, invece, sembrano ormai schierati contro l’allenatore e vogliono l’esonero. Questo clima rischia di condizionare anche la prossima stagione?

«I tifosi sono sempre condizionati dai risultati, però se andiamo a vedere com’è andata quest’anno il Napoli ha fatto un campionato meraviglioso. La Juventus senza penalizzazione sarebbe arrivata terza e in Champions League. Ripeto, gli infortuni hanno condizionato molto la stagione della Juventus. Il prossimo anno se dovesse avere una partenza importante e lottare per lo Scudetto tante cose verrebbero cancellate».

