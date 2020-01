Roma Lazio, Orsi: «Il derby? Partita bloccata, finirà in parità»

Roma Lazio, Fernando Orsi ha fatto il suo pronostico sul derby che si disputerà domencia prossima in un’intervista al Corriere dello Sport

Certamente l’X nel derby non farebbe piacere ai tifosi sugli spalti e a casa. Si sa il derby si vuole vincere sempre. Non è dello stesso parere Fernando Orsi, che infatti ha dichiarato che sarà una partita bloccata secondo lui e che le squadre si potrebbero anche accontentare del pareggio.

Ecco le sue parole riportare dal Corriere dello Sport:

«Secondo me, finirà in un pareggio. Un punto andrebbe bene a entrambe, permetterebbe di lasciare la classifica invariata in ottica Champions, secondo me le due squadre ci penseranno su nel corso del match. Mi aspetto una partita bloccata e molto tattica perché vengono entrambe da una sconfitta in Coppa Italia e perdere anche il derby lascerebbe un grande segno».