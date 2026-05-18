Hanno Detto
Orlando: «Complicata la permanenza di Sarri alla Lazio! Rottura totale con Lotito»
Massimo Orlando ha preferito dire la sua in merito al futuro del tecnico Maurizio Sarri. Le dichiarazioni
Il futuro di Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, resta uno dei temi più caldi del momento, soprattutto dopo le nuove voci legate alla panchina del Napoli. Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha analizzato lo scenario che potrebbe aprirsi in caso di addio di Antonio Conte, tecnico degli azzurri.
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Il nome di Sarri viene considerato tra i profili più credibili per un possibile ritorno a Napoli, piazza che conosce bene e dove ha lasciato un ricordo profondo. Per la Lazio, però, questo intreccio rischia di trasformarsi in un ulteriore elemento di incertezza nella programmazione futura. Le dichiarazioni:
«Difficile che Sarri rimanga alla Lazio, a meno che il presidente non gli metta a disposizione qualcosa d’impensabile. Credo ci sia una rottura totale con Lotito. Sarri è uno preparato, la squadra è di qualità, sicuramente farebbe bene ma sui ritorni sono scettico. Per i tifosi, Conte se restasse sarebbe una garanzia ma temo che il suo aver parlato col presidente sia solo sul fatto di migliorare la squadra e non altro. I tifosi quest’anno hanno perdonato tutto, ora c’è da migliorare una squadra che è già molto forte».
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