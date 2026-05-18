Gattuso torna in pista, è l’ultima idea di Lotito

La panchina della Lazio non ha mai scottato come in questo periodo. Lotito ha già aperto i casting in vista del possibile addio di Sarri: c’è Gattuso.

Il presente in casa biancoceleste ha assunto le tinte di un grigio profondo, avvolgendo l’intero ambiente di Formello in una fitta coltre di incertezza.

Il contraccolpo psicologico derivato dalle due pesantissime sconfitte incassate in appena quattro giorni, prima nella finale di Coppa Italia contro l’Inter e successivamente nell’infuocato derby capitolino contro la Roma, ha esacerbato i malumori fino a un punto di non ritorno.

Al centro di questo autentico ciclone mediatico e sportivo si trova Maurizio Sarri, la cui permanenza sulla panchina biancoceleste appare oggi un’ipotesi sempre più remota e improbabile.

Il duro sfogo del tecnico toscano nel post-partita ha evidenziato una frattura netta: l’allenatore non si sente più al centro del progetto societario e lamenta una cronica mancanza di quelle ambizioni necessarie per competere ad altissimi livelli.

In questo clima di imminente smobilitazione, il presidente Claudio Lotito e la dirigenza sono già costretti a guardarsi intorno per programmare tempestivamente il futuro. Tra i vari profili sondati, spicca prepotentemente l’idea di contattare Gennaro Gattuso.

L’ex centrocampista è attualmente a piede libero e rappresenta un vecchio e mai tramontato pallino della proprietà romana, che già in passato aveva accarezzato concretamente l’idea di affidargli la guida tecnica della squadra.

Occasione d’oro per Gattuso: Lotito ci pensa per il post-Sarri

L’eventuale sbarco a Roma rappresenterebbe per “Ringhio” un’occasione d’oro per rilanciarsi, mettendosi alle spalle il capitolo più doloroso della sua recente carriera.

Gattuso è infatti reduce dalle sofferte e inevitabili dimissioni dal ruolo di Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, rassegnate a inizio aprile a seguito del dramma sportivo di proporzioni storiche che tutti conosciamo.

Chiamato dalla FIGC per risollevare gli Azzurri, il mister calabrese ha visto il suo sogno infrangersi clamorosamente contro la Bosnia, uscendo sconfitto ai calci di rigore nell’atto conclusivo dei play-off e condannando l’Italia alla terza dolorosissima esclusione consecutiva dalla Coppa del Mondo.

Occasione d’oro per Gattuso: Lotito ci pensa per il post-Sarri – lazionews24.com (foto: Youtube Nazionale)

Dopo aver metabolizzato il fallimento internazionale, il tecnico è ora alla ricerca di un progetto ambizioso dove poter riversare tutta la sua nota grinta.

Il suo profilo esperto e carismatico scala le gerarchie del casting biancoceleste, che registra anche le candidature dei più giovani Pisacane e Palladino, oltre alla suggestione Conceicao. Tutto l’ingranaggio del mercato laziale, però, resta momentaneamente congelato.

Per Sarri il futuro si mantiene incredibilmente in bilico, sospeso tra il campo e le scrivanie: il destino definitivo verrà decretato solamente nelle prossime settimane, quando un incontro frontale e risolutivo con la società scriverà la parola fine su questa travagliata stagione agonistica.