Se ne va anche Zaccagni: c’è la chiamata dalla Serie A

Mattia Zaccagni si aggiunge alla luna lista di profilo che a giugno potrebbero lasciare Formello. Per lui è arrivata una chiamata dalla Serie A.

Grande assente nel derby di Roma, Mattia Zaccagni ha vissuto una stagione sfortunata tanto quanto la sua Lazio, di cui è capitano. Gli infortuni quest’anno lo hanno perseguitato e, come non bastasse, ha dovuto assistere a un pieno fallimento biancoceleste su tutti i fronti.

Indubbiamente capitan Zaccagni non ha brillato come ci aveva abituati nelle passate stagioni, ma è difficile giudicare un’annata in cui a Formello è accaduto di tutto. Non è mancato nulla: dal mercato bloccato, alle tensioni tra Sarri e Lotito, fino ad arrivare allo stadio vuoto per proteste del tifo organizzato.

Anche nel derby la Curva Nord ha mantenuto la parola, lasciando deserto praticamente ogni seggiolino. Insomma, per una volta il tifo giallorosso non ha dovuto competere con le spettacolari coreografie della Nord, vincendo “a tavolino” anche il confronto sugli spalti.

Oltre a tutto questo poi c’è il mercato. Sono tanti i nomi in partenza e non serve neanche ripeterli, ma tra questi c’è sicuramente Mattia Zaccagni, il cui rapporto con la Lazio è forse arrivato alla fine di un ciclo.

Su di lui hanno suonato sirene anche in Serie A, ma c’è anche un interesse dall’estero.

Zaccagni sul piede di partenza: corsa a due tra Marsiglia e Milan

Compirà 31 anni il prossimo giugno e dopo quattro stagioni con l’aquila sul petto, Mattia Zaccagni sembra pronto a fare compagnia a Mario Gila in un viaggio verso l’uscita. Non è un segreto che il Milan di Tare e Allegri stia seguendo da mesi il talento spagnolo.

Nelle ultime ore però a Milanello è emerso anche il nome di Mattia Zaccagni. Per Allegri infatti sarebbe fondamentale contare sui guizzi dell’ex Verona, oltre che su una esperienza ormai decennale maturata sui campi italiani.

Zaccagni sul piede di partenza: corsa a due tra Marsiglia e Milan – lazionews24.com (foto: profilo IG Zaccagni)

Con la sconfitta in Coppa Italia la Lazio ha dovuto dire addio a qualsiasi premio europeo e, inevitabilmente, Lotito dovrà abbassarsi a cedere qualche pezzo pregiato se non vorrà restare nuovamente con un mercato in stallo anche a giugno.

Zaccagni ha prolungato il suo contratto nel 2024 e la scadenza fissata al 2029 non consentirebbe chissà quale tipo di sconto. Tuttavia da Formello arrivano indiscrezioni secondo cui per meno di 10 milioni l’attaccante di Cesena potrebbe partire.

Il Milan dovrà però fare i conti con la Ligue 1, dove l’Olympique Marsiglia si appresta a rifondare la sua rosa, con lo spettro del Fair Play Finanziario sempre dietro l’angolo. Di sicuro i rossoneri possono ancora contare sull’ultima gara di A per garantirsi l’accesso in Champions, cosa che a Zaccagni farebbe indubbiamente più gola.