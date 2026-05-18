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La Lazio prepara un’iniziativa splendida per Pedro! Tutte le info – FOTO

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16 ore ago

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Pedro e l’imminente addio! La Lazio prepara una splendida iniziativa in suo onore. Tutti i dettagli in merito

Sarà una serata dal forte valore emotivo per Pedro, attaccante spagnolo, pronto a chiudere ufficialmente la sua esperienza in Italia con la maglia della Lazio nella sfida contro il Pisa! Il club biancoceleste vuole rendere speciale l’ultima apparizione del classe ’87, diventato negli anni un punto di riferimento per qualità, esperienza e professionalità. Per questo, come comunicato dalla società in collaborazione con Fantacalcio.it, è stata preparata un’iniziativa dedicata ai tifosi per salutare nel modo migliore uno dei protagonisti più amati dell’ultimo ciclo laziale. Tutte le informazioni le trovate nel carosello allegato di seguito:

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