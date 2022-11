Orlando: «A Milinkovic manca la continuità per essere un campione»

Massimo Orlando ha parlato ai microfoni di TMW Radio di Sergej Milinkovic-Savic. Le sue dichiarazioni

Massimo Orlando ha parlato ai microfoni di TMW Radio di Sergej Milinkovic-Savic e Dusan Vlahovic. Le dichiarazioni dell’ex calciatore.

MILINKOVIC E VLAHOVIC – «Vlahovic è in difficoltà da tanto tempo, anche alla Juventus nelle ultime partite sbagliava stop molto semplici, cosa che non ti aspetti da uno come lui. Credo vada coccolato e tutti i giorni stimolato o va in difficoltà. Milinkovic ha meno bisogno di questo, che se non è andato in un grande club è perché gli manca la continuità per essere considerato un campione».