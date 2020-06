OPTA, tra i migliori undici della Serie A prima dello stop causato dal coronavirus ci sono tre giocatori della Lazio

Il calcio e con lui la Lazio sono pronti a ripartire e a ricominciare da dove si era interrotto prima dello stop causato dal coronavirus.

Nel mentre OPTA ha stilato la classifica del miglior 11 della Serie A prima dello stop. Come riporta La Gazzetta dello Sport la Lazio può contare ben tre giocatori presenti: Acerbi in difesa, Luis Alberto a centrocampo e Immobile in attacco.