Lazio, chi si rivede! Onazi e Cana a Formello – VIDEO

I due ex giocatori biancocelesti sono andati al centro sportivo a trovare i loro ex compagni di squadra a sorpresa

Archiviata la vittoria di ieri sera contro l’Atalanta, la squadra di Sarri si proietta alla sfida di Europa League decisiva per il passaggio del turno. A sorpresa nel centro sportivo di Formello sono spuntate due vecchie conoscenze ovvero Onazi e Cana.

Non sono mancati abbracci e sorrisi con gli ex compagni, i quali sono rimasti sorpresi della loro presenza. Il nigeriano ha passato tantissimo tempo a Formello (è cresciuto nelle giovanili biancocelesti per poi raggiungere la Champions in prima squadra) ed è rimasto tifoso laziale anche dopo l’addio al club.

