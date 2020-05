On this day, è il 16 maggio 2015 e la Lazio grazie al gol di Gentiletti batte la Sampdoria a Marassi per 0-1

Sampdoria–Lazio 36^ giornata di Serie A. A Marassi va in scena una sfida dal sapore europeo: i blucerchiati lottano per un posto in Europa League, mentre gli uomini di Pioli sono in piena corsa Champions.

Partita equilibrata, anche se la Samp fallisce due occasioni clamorose prima con Obiang e poi con Eto’o. La legge del calcio non perdona: corner dalla sinistra di Ledesma, Ciani non ci arriva, ma c’è Gentiletti, nel cuore dell’area piccola. L’argentino devia di ginocchio, dando al pallone una traiettoria imprevedibile: Viviano non può nulla, la Lazio passa in vantaggio. È il gol che decide la partita. I biancocelesti sbancano Marassi e salgono momentaneamente al secondo posto, superano i rivali della Roma. Tuttavia, per i ragazzi di Pioli c’è poco tempo per sorridere: mercoledì è in programma la finale di Coppa Italia con la Juve.