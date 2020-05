On this day, la Lazio chiude la stagione con un poker al Lecce

On this day, è il 22 maggio 2011 e la Lazio all’ultima giornata di campionato batte il Lecce per 2-4: protagonisti Rocchi e Zarate

Lecce-Lazio 38^ giornata di Serie A. Allo stadio Via del Mare va in scena l’ultima partita della stagione: i padroni di casa sono aritmeticamente salvi, mentre gli ospiti per qualificarsi in Champions League, oltre a vincere, devono sperare in una sconfitta dell’Udinese contro il Milan.

La Lazio cerca il gol della speranza Champions, e lo trova dopo pochi minuti. Spetta ovviamente a Rocchi il ruolo del trascinatore, ed è proprio il centravanti a mettere dentro il diagonale giusto. A metà primo tempo un eurogol di Coppola porta il punteggio in parità, ma pochi minuti dopo, Zarate trova la rete del nuovo vantaggio biancoceleste. Tuttavia, il gol di Piatti, manda a riposo le squadre sul 2-2. Nella ripresa gli uomini di Reja prima tornano avanti con il rigore trasformato da Zarate e poi chiudono il match grazie all’autogol di Vives.

Dal Friuli, oltre il rigore sbagliato da Di Natale, non arrivano notizie: tra Udinese e Milan finisce 0-0. La Lazio termina così il campionato al quinto posto e guadagna la qualificazione diretta in Europa League.