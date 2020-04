On this day, un anno fa la doppietta di Caicedo a Marassi

On this day, è il 28 aprile del 2019 e la Lazio grazie alla doppietta di Felipe Caicedo batte 1-2 la Sampdoria

Sampdoria-Lazio 34^ giornata di Serie A. I biancocelesti devono riscattare la clamorosa sconfitta contro il Chievo già retrocesso di una settimana fa, mentre i bluecerchiati vogliono vincere per continuare a sperare nel sogno Europa.

Dopo soli tre minuti di gioco la squadra di Inzaghi passa in vantaggio con il gol di Caicedo che sfrutta un brutto errore di Colley. Lo stesso attaccate laziale, pochi minuti dopo, realizza la sua doppietta personale e porta la propria squadra avanti di due lunghezze. A metà ripresa, Quagliarella segna il gol che accorcia le distanze, ma i padroni di casa non riescono a trovare il pareggio. Grande prova d’orgoglio della Lazio che ottiene tre punti in un campo ostico come quello di Marassi e si presenta al meglio per la sfida di settimana prossima contro l’Atalanta.